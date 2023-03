90 Minuten Bank: Cancelo reagiert

Droht dem FC Bayern Ärger mit Winter-Neuzugang João Cancelo? Bei Instagram postete der 28-jährige Portugiese ein Bild mit der Unterschrift: „Ich gebe mein Bestes und lasse Gott den Rest machen.“ Hintergrund: Der Defensivspezialist saß beim 2:1-Sieg der Münchner gegen den VfB Stuttgart die vollen 90 Minuten auf der Bank.

„João hat fast noch nie Dreierkette gespielt. Er ist ein Offensivspieler, der als rechter Außenverteidiger zur Geltung kommt. […] João hat außerdem noch einige Dinge aufzuholen, was die Abläufe angeht. Er braucht noch etwas Zeit und die bekommt er auch, dann wird er auch wieder sehr gute Spiele machen“, erklärte Trainer Julian Nagelsmann im Anschluss an die Partie. Folglich bleibt abzuwarten, wann Cancelo für die Münchner zu einer Option wird und, ob die Leihgabe bis dahin die Füße still hält.

