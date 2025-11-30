Menü Suche
Kommentar
Bundesliga

Gegen den HSV: XXL-Rotation beim VfB

von Dominik Sandler
1 min.
Angelo Stiller mahnt zur Ruhe @Maxppp
Hamburg 1-0 Stuttgart

Der VfB Stuttgart watet beim Duell mit dem Hamburger SV mit einigen Überraschungen auf. Beim Anpfiff um 15:30 Uhr finden sich im Vergleich zum 4:0-Erfolg bei den Go Ahead Eagles Deventer gleich sechs frische Kräfte in der Startelf wieder. In Angelo Stiller, Maximilian Mittelstädt, Jamie Leweling und Deniz Undav sitzen gleich vier deutsche Nationalspieler auf der Bank.

Unter der Anzeige geht's weiter
VfB Stuttgart 1893
Das ist unsere Aufstellung für das Auswärtsspiel gegen den Hamburger SV:

33 Nübel - 2 Al-Dakhil, 3 Hendriks, 4 Vagnoman, 10 Führich, 11 El Khannouss, 15 Stenzel, 24 Chabot (C), 27 Bouanani, 28 Nartey, 30 Chema

Auf der Bank: 1 Bredlow - 6 Stiller, 7 Mittelstädt, 16 Karazor, 18 Leweling, 22 Assignon, 26 Undav, 29 Jeltsch, 45 Jovanovic

#VfB | #VfB1893 | #Bundesliga | #HSVVfB | [Anzeige]
Bei X ansehen

Etwas überraschend stehen etwa Pascal Stenzel und Nikolas Nartey von Beginn an auf dem Rasen. Der VfB ist seit vier Partien ungeschlagen, in der Liga gab es jüngst ein 3:3 gegen Borussia Dortmund. Dreifach-Torschütze Undav wird es heute nicht von Beginn an richten können.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Stuttgart

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Stuttgart Logo VfB Stuttgart
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert