Gegen den HSV: XXL-Rotation beim VfB

Der VfB Stuttgart watet beim Duell mit dem Hamburger SV mit einigen Überraschungen auf. Beim Anpfiff um 15:30 Uhr finden sich im Vergleich zum 4:0-Erfolg bei den Go Ahead Eagles Deventer gleich sechs frische Kräfte in der Startelf wieder. In Angelo Stiller, Maximilian Mittelstädt, Jamie Leweling und Deniz Undav sitzen gleich vier deutsche Nationalspieler auf der Bank.

Etwas überraschend stehen etwa Pascal Stenzel und Nikolas Nartey von Beginn an auf dem Rasen. Der VfB ist seit vier Partien ungeschlagen, in der Liga gab es jüngst ein 3:3 gegen Borussia Dortmund. Dreifach-Torschütze Undav wird es heute nicht von Beginn an richten können.