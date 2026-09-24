Uli Stein legt Kauã Santos einen Abschied von Eintracht Frankfurt ans Herz. Der frühere SGE-Torwart (276 Spiele) sagt in der ‚Bild‘: „Er ist ein guter Junge und hat riesiges Potenzial. Es wäre sehr schade, wenn er in Frankfurt auf der Bank versauert. Da ist eine Leihe wahrscheinlich schon die beste Option.“ Steins Rat: „Ich hoffe, dass er unbelastet irgendwo neu anfängt. Er braucht das volle Vertrauen des Trainers. Und das Gefühl, dass er auch mal einen Fehler machen darf. Die Chance hatte er in Frankfurt zuletzt nicht.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Die Eintracht wollte Santos mehrfach als Nummer eins aufbauen, Verletzungen oder Patzer warfen den 23-jährigen Brasilianer immer wieder zurück. Als neuen Stammtorwart holten die Hessen kurz vor Transferschluss Noah Atubolu (24) vom SC Freiburg. „Er hat schon klasse gehalten und definitiv durch seine Verletzungen nicht das Torwartspiel verlernt. Ich denke, das ist dann schon ein Kopfthema. In Frankfurt ging nach dem ersten Fehler direkt die Diskussion wieder los. Das beschäftigt einen Torwart natürlich“, meint Stein, der betont: „Der einfache Weg im Fußball ist, wegzulaufen und sich einen anderen Verein zu suchen. Aber ich bin überzeugt, dass Frankfurt zum aktuellen Zeitpunkt der richtige Ort für mich ist.“