Kouamé: Augsburg gibt erstes Angebot ab

Der FC Augsburg hat seine Bemühungen um Christian Kouamé vom AC Florenz intensiviert. Nach Informationen von Transferexperte Gianluca Di Marzio haben die Fuggerstädter ein erstes Angebot beim italienischen Klub eingereicht. Auch Brighton & Hove Albion sei mit einer Offerte für den ivorischen Stürmer vorstellig geworden.

Die Fiorentina möchte jedoch zunächst bis zu den Conference League-Playoffs abwarten, um sich endgültig in der Personalie zu entscheiden, so Di Marzio. Sollte der FCA Kouamé also unbedingt unter Vertrag nehmen wollen, so müsste man in jedem Fall noch etwas Geduld beweisen.

Bei den Lilafarbenen gehört der 24-Jährige nicht zum unangefochtenen Stammpersonal, weswegen er die vergangene Spielzeit auf Leihbasis beim RSC Anderlecht verbrachte. In Belgien kam Kouamé wettbewerbsübergreifend in 36 Spielen zum Einsatz, in denen er 13 Tore schoss und zehn weitere vorbereitete.