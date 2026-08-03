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FCA: Harte Verhandlungen um Kömür

von Tristan Bernert - Quelle: Sky
Mert Kömür im Trikot des FC Augsburg @Maxppp

Der FC Augsburg steckt mitten in Ablöseverhandlungen um Mert Kömür (21). Wie ‚Sky‘ berichtet, haben die Fuggerstädter bereits zwei Angebote von Premier League-Aufsteiger Hull City für den Offensivspieler abgelehnt. Die Offerten sollen bei acht und neun Millionen Euro gelegen haben.

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Laut ‚Sky‘ ist es vorstellbar, dass sich der FCA mit einer Sockelablöse von 13 bis 14 Millionen plus Bonuszahlungen und einer Weiterverkaufsbeteiligung zufriedengibt. Um jeden Preis will Augsburg sein Eigengewächs also nicht ziehen lassen. Kömür selbst soll sich mit Hull noch nicht einig sein, könne sich einen Transfer aber grundsätzlich vorstellen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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