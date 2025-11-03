Eintracht: Düstere Prognose bei Uzun

Eintracht Frankfurt muss länger auf Spielmacher Can Uzun (19) verzichten. Bis zu fünf Wochen fällt der Rechtsfuß laut ‚Sky‘ mit seiner Muskelverletzung im Oberschenkel aus. Den Zeitraum hatten die Frankfurter bei der Bekanntgabe des Ausfalls offengelassen.

Uzun hatte sich die Verletzung am Samstag beim 1:1 gegen den 1. FC Heidenheim zugezogen. Das Fehlen des Youngsters trifft die Eintracht, die zuletzt sehr wechselhaft agierte, hart. Schließlich ist Uzun mit zehn Torbeteiligungen (sechs Tore, vier Assists) gemeinsam mit Jonathan Burkardt (25) bester Scorer der Adlerträger.