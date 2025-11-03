Menü Suche
Kommentar
Bundesliga

Eintracht: Düstere Prognose bei Uzun

von Tobias Feldhoff - Quelle: Sky
Can Uzun gibt die Richtung vor @Maxppp

Eintracht Frankfurt muss länger auf Spielmacher Can Uzun (19) verzichten. Bis zu fünf Wochen fällt der Rechtsfuß laut ‚Sky‘ mit seiner Muskelverletzung im Oberschenkel aus. Den Zeitraum hatten die Frankfurter bei der Bekanntgabe des Ausfalls offengelassen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Uzun hatte sich die Verletzung am Samstag beim 1:1 gegen den 1. FC Heidenheim zugezogen. Das Fehlen des Youngsters trifft die Eintracht, die zuletzt sehr wechselhaft agierte, hart. Schließlich ist Uzun mit zehn Torbeteiligungen (sechs Tore, vier Assists) gemeinsam mit Jonathan Burkardt (25) bester Scorer der Adlerträger.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Frankfurt
Can Uzun

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Frankfurt Logo Eintracht Frankfurt
Can Uzun Can Uzun
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert