Fortuna hält Kastenmeier

Florian Kastenmeier bindet sich langfristig an Fortuna Düsseldorf. Wie der Zweitligist offiziell mitteilt, hat die Nummer eins seinen Vertrag vorzeitig bis 2024 ausgedehnt. Das ursprüngliche Arbeitspapier wäre noch bis 2022 gültig gewesen.

Sportvorstand Uwe Klein ist froh: „Florian Kastenmeier ist einer der wichtigsten Faktoren für die gute Form, in der sich unsere Mannschaft befindet. Er hat in der Hinrunde oft bewiesen, wie wichtig er für unser Team ist, und wie sehr er sich im vergangenen Jahr weiterentwickelt hat. Wir sind sehr froh darüber, dass sein Weg mit der Fortuna noch lange nicht zu Ende ist, und sind uns sicher, dass er auch in den kommenden Jahren ein sicherer Rückhalt für uns sein wird.“