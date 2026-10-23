Adi Hütter hat seinem Schützling Can Uzun (20) deutliche Worte mitgegeben. Auf der heutigen Pressekonferenz erklärte der Cheftrainer von Eintracht Frankfurt, was dem türkischen Nationalspieler für eine große Karriere noch fehle.

Unter der Anzeige geht's weiter

„Je schneller Can es auch versteht, dass Fußball auch ein Mannschaftssport ist, wo er auch seine Fähigkeiten einbringen kann, wird er eine sehr große Karriere machen. Wenn nicht, wird er sich möglicherweise selbst im Weg stehen“, sagte Hütter in Bezug auf Uzuns Spielweise.

Der Schlüssel liege darin, die Leistung konstant abzurufen: „Ich erwarte auch eine Konstanz, und dass er die Fähigkeiten, die er hat, auch während der Woche und in den Spielen zeigt.“ Ein wiederkehrender Kritikpunkt bei Uzun war schon in den vergangenen Jahren seine Defensivarbeit.

Unter der Anzeige geht's weiter

Ergebnisloser Uzun-Poker im Sommer

Trotzdem erfreut sich Uzun großer Beliebtheit anderer Klubs. Insbesondere Galatasaray, aber auch Vereine aus Spanien und England warben im Sommer um den Offensivmann und sollen bereit gewesen sein, 30 bis 35 Millionen Euro Ablöse zu zahlen. Die 60-Millionen-Forderung aus Frankfurt schreckte letztlich aber alle ab. Uzun ist noch bis 2029 an die SGE gebunden.