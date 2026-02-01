Werder trennt sich von Steffen

Keke Topps Traumtor zum 1:1 gegen Borussia Mönchengladbach hilft Horst Steffen am Ende nicht mehr. Der 56-Jährige wird von seinen Aufgaben beim SV Werder Bremen entbunden.

„Es war eine schwere Entscheidung, aber wir haben nicht mehr die Überzeugung, dass Horst den Turnaround nach dieser langen Serie ohne Sieg gemeinsam mit der Mannschaft schaffen wird. Diese Erkenntnis wiegt natürlich schwer, gerade weil wir Horst sehr schätzen, aber sie ist das Ergebnis aus der Analyse der sportlichen Situation und den Gesprächen, die wir zuletzt geführt haben. Daher haben wir entschieden, Horst freizustellen“, begründet Clemens Fritz.

Die bisherigen Co-Trainer Raphael Duarte und Christian Groß werden die Mannschaft interimistisch übernehmen. Fritz erklärt: „Wir sind intensiv auf der Suche nach einem neuen Cheftrainer und werden uns die nötige Zeit nehmen, um die für Werder beste Lösung zu finden.“

Letztlich hatte Steffen seine Spielidee aus Elversberger Zeiten nicht bei Werder implementieren können. Der Wechsel vom 3-5-2 hin zum geplanten 4-2-3-1 scheiterte krachend. Am Ende versuchte es Steffen mit jener Taktik, die Ole Werner über Jahre geprägt hatte, aber auch das brachte nicht mehr die Wende.