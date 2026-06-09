Traumziel: Angebot für Schlotterbeck im Anflug
Nico Schlotterbeck gehört zu den wichtigsten Säulen des DFB-Teams bei der Weltmeisterschaft. Das Turnier bietet dem 26-Jährigen zudem die Chance, sich richtig ins Schaufenster zu stellen. Seinen Traumwechsel hat er im engeren Kreis bereits benannt.
Nach zähen Verhandlungen konnte sich Borussia Dortmund im Frühjahr die Vertragsverlängerung von Nico Schlotterbeck bis 2031 sichern. Diese hatte jedoch einen gewaltigen Haken. Der Innenverteidiger ließ sich eine Ausstiegsklausel über 50 bis 60 Millionen Euro in den Kontrakt schreiben, die dem Vernehmen nach für Real Madrid, den FC Barcelona und den FC Liverpool gilt.
Wie die ‚Bild‘ berichtet, hat Schlotterbeck im engsten Kreis mehrfach betont, wie sehr ihn Real reizt. Und dem Bericht zufolge planen die Spanier tatsächlich, Schlotterbeck demnächst ein Angebot vorzulegen.
Real-Defensive vor großem Umbruch
Gültig ist die Klausel bis rund um das WM-Finale am 19. Juli. Somit kann Schlotterbeck mit guten Leistungen bei der WM noch einmal kräftig Werbung bei den Königlichen für sich betreiben. In Madrid steht unter dem neuen Coach José Mourinho, der am morgigen Mittwoch vorgestellt werden soll, ein großer Umbruch an.
Vor allem die Abwehrreihe gleicht einer großen Baustelle. David Alaba (33) – ebenfalls Linksfuß – wird den Klub verlassen, Raúl Asencio (23) könnte folgen. Éder Militão (28) ist häufig verletzt. Mit Ibrahima Konaté (26/FC Liverpool) gibt es einen neuen Mann. Bedarf ist dennoch da, Mourinho soll von Schlotterbeck überzeugt sein.
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