Traumziel: Angebot für Schlotterbeck im Anflug

Nach zähen Verhandlungen konnte sich Borussia Dortmund im Frühjahr die Vertragsverlängerung von Nico Schlotterbeck bis 2031 sichern. Diese hatte jedoch einen gewaltigen Haken. Der Innenverteidiger ließ sich eine Ausstiegsklausel über 50 bis 60 Millionen Euro in den Kontrakt schreiben, die dem Vernehmen nach für Real Madrid, den FC Barcelona und den FC Liverpool gilt.

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Wie die ‚Bild‘ berichtet, hat Schlotterbeck im engsten Kreis mehrfach betont, wie sehr ihn Real reizt. Und dem Bericht zufolge planen die Spanier tatsächlich, Schlotterbeck demnächst ein Angebot vorzulegen.

Real-Defensive vor großem Umbruch

Gültig ist die Klausel bis rund um das WM-Finale am 19. Juli. Somit kann Schlotterbeck mit guten Leistungen bei der WM noch einmal kräftig Werbung bei den Königlichen für sich betreiben. In Madrid steht unter dem neuen Coach José Mourinho, der am morgigen Mittwoch vorgestellt werden soll, ein großer Umbruch an.

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Wo seht ihr Nico Schlotterbeck in der kommenden Saison? BVB Real Madrid FC Liverpool FC Barcelona Teile deine Antwort Bild wird erstellt

Vor allem die Abwehrreihe gleicht einer großen Baustelle. David Alaba (33) – ebenfalls Linksfuß – wird den Klub verlassen, Raúl Asencio (23) könnte folgen. Éder Militão (28) ist häufig verletzt. Mit Ibrahima Konaté (26/FC Liverpool) gibt es einen neuen Mann. Bedarf ist dennoch da, Mourinho soll von Schlotterbeck überzeugt sein.