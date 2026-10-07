„Nichts als Dankbarkeit“: Messi tritt zurück

Lionel Messi ist von der internationalen Fußball-Bühne abgetreten. Die Nationalmannschaftskarriere des argentinischen Superstars endete in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch mit einem 3:0 gegen Benin. Und auch wenn der Gegner auf dem Papier nicht der schillerndste und das Spiel sportlich gesehen nicht das wichtigste war, war es ein Abend der Sportgeschichte schrieb.

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Schon vor dem Anpfiff wurde es emotional. Vor rund 85.000 Zuschauern im Estadio Monumental in Buenos Aires lief Messi an der Seite seiner drei Kinder ein. Auf dem Rasen war ein riesiges Trikot mit der Nummer zehn gespannt. Die Aufschrift: „Danke.“ Außergewöhnlich ging es weiter: Nach rund zehn Minuten wurde die Partie unterbrochen, um Messi mit einem Feuerwerk zu feiern.

Sportlich lief es für Argentinien erwartbar gut. An den ersten beiden Treffern von Nicolás Otamendi (48.) und Nico Paz (61.) war Messi beteiligt, das 3:0 erzielte er selbst per Strafstoß. Zwar hätte La Pulga mit einer besseren Chancenverwertung noch das ein oder andere Tor mehr schießen können, danach dachte aber spätestens nach dem Abpfiff wohl keiner der Fans mehr.

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„Nichts als Dankbarkeit“

Denn nach der Partie richtete Messi persönliche Worte an die anwesenden Zuschauer. „Ich spüre nichts anderes als Dankbarkeit – es war eine riesige Ehre, dieses Trikot mehr als 20 Jahre lang zu tragen“, erklärte der 39-Jährige auf dem Rasen, „ich habe nie aufgehört zu kämpfen und immer alles gegeben. Ich verspreche euch, dass ich am liebsten für den Rest meines Lebens hierherkommen würde, denn für die argentinische Nationalmannschaft zu spielen, ist das Schönste, was einem passieren kann.“

Zum Timing seines Abschieds sagte er: „Ich habe das Gefühl, dass jetzt der richtige Zeitpunkt ist. Wir standen kurz davor, den Traum vom erneuten Weltmeistertitel zu verwirklichen. Wir haben alles gegeben.“

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„Heute verabschiede ich mich von euch allen. Ich werde es vermissen, die Farben der Nationalmannschaft zu verteidigen, aber ich werde diese Jungs und alle, die nach ihnen kommen, immer unterstützen. Immer vereint“, so Messi weiter, „es wurde deutlich, dass wir, wenn wir zusammenhalten, stärker sind als alle anderen. Um Großes zu erreichen, muss man geschlossene Gruppen bilden. Gerade in schwierigen Zeiten zeigen sich diese Gruppen. Wir hatten eine außergewöhnliche Gruppe, und deshalb haben wir all das erreicht, was wir erreicht haben.“

Messi stand insgesamt 208 Mal für die argentinische A-Nationalmannschaft auf dem Feld. Sein Debüt hatte er im August 2005 gegeben. Seitdem gewann er zweimal die Copa América und einmal den WM-Pokal mit der Albiceleste.