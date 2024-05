VfB: Guirassy-Nachfolger aus Liga zwei?

Gelingt es dem VfB Stuttgart, Torjäger Serhou Guirassy (28) trotz Ausstiegsklausel an Bord zu halten? Heißer wurde zuletzt die Spur zu Borussia Dortmund, gerne würde der BVB den Guineer für festgeschriebene 17,5 Millionen Euro verpflichten. Im Schwabenland bereitet man sich jedenfalls auf etwaige Szenarien vor und nimmt potenzielle Nachfolger ins Visier.

Einer davon ist nach Informationen des ‚kicker‘ Angreifer Robert Glatzel (30). Der gebürtige Münchner stürmt seit 2021 für den Hamburger SV, konnte den Zweitligisten aber bislang nicht in die erste Liga schießen. Der Neuner steht auch in diesem Sommer vor der Entscheidung, ob er die Mission Aufstieg mit dem HSV angehen möchte oder eine Luftveränderung anstrebt.

Interessenten aus der Bundesliga stehen bereits Schlange. Neben dem VfB sollen auch der 1. FC Heidenheim, Union Berlin und der SV Werder Bremen die Fühler ausgestreckt haben. Glatzel ist zweifelsohne ein Schnäppchen, ist doch in dem bis 2027 datierten Arbeitspapier eine Ausstiegsklausel verankert, die sich auf schmale 2,5 Millionen Euro belaufen soll.

Stürmerrochade bahnt sich an

Hamburgs Chefcoach Steffen Baumgart und der erst vor kurzem vorgestellte Sportvorstand Stefan Kuntz wollen den Torgaranten unbedingt von einem Verbleib überzeugen. Allerdings deutet sich an, dass Glatzel seine Zelte in Norddeutschland abbricht. In der Folge halten auch die Rothosen die Augen nach Alternativen offen: Erst am gestrigen Mittwoch sickerte durch, dass Ivan Prtajin (28/Wehen Wiesbaden) ein Thema beim HSV ist.