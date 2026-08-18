30-Millionen-Klausel: Neue Alvarez-Alternative für Barça

Der FC Barcelona hält weiterhin nach Alternativen zu Wunschstürmer Julián Alvarez (26) Ausschau. Ein neuer Kandidat ist laut der ‚Marca‘ Ayoze Pérez, der noch bis 2028 beim FC Villarreal unter Vertrag steht.

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Im Arbeitspapier des Stürmers ist eine Ausstiegsklausel in Höhe von 30 Millionen Euro enthalten, Barça könnte also auf die Verhandlungen mit dem Liga-Konkurrenten verzichten. Dem Bericht zufolge könnte sich Pérez einen Wechsel nach Katalonien gut vorstellen.