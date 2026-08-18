Menü Suche
Kommentar
La Liga

30-Millionen-Klausel: Neue Alvarez-Alternative für Barça

von Tom Steinmetzler - Quelle: Marca
Ayoze Pérez jubelt nach dem Tor @Maxppp

Der FC Barcelona hält weiterhin nach Alternativen zu Wunschstürmer Julián Alvarez (26) Ausschau. Ein neuer Kandidat ist laut der ‚Marca‘ Ayoze Pérez, der noch bis 2028 beim FC Villarreal unter Vertrag steht.

Unter der Anzeige geht's weiter

Im Arbeitspapier des Stürmers ist eine Ausstiegsklausel in Höhe von 30 Millionen Euro enthalten, Barça könnte also auf die Verhandlungen mit dem Liga-Konkurrenten verzichten. Dem Bericht zufolge könnte sich Pérez einen Wechsel nach Katalonien gut vorstellen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

La Liga
Villarreal
Barcelona
Ayoze Pérez

Weitere Infos

La Liga La Liga
Villarreal Logo FC Villarreal
Barcelona Logo FC Barcelona
Ayoze Pérez Ayoze Pérez
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert