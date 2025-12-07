Selke erläutert Wechsel-Entscheidung

Davie Selke hat begründet, warum er sich nach seinem Abschied vom Hamburger SV für den Wechsel zu Basaksehir entschied. „Es ist eine coole Erfahrung für uns als Familie. Istanbul ist eine sehr lebenswerte Weltstadt. Das war auch ein Teil unserer Entscheidung, etwas ganz Neues zu erleben, dass wir in einer Stadt leben wollten, auf die wir richtig Lust haben. Und mir gefällt es auch sportlich, etwas ganz Neues zu erleben, mal andere Stadien zu sehen und gegen andere Gegner zu spielen“, sagt der Angreifer im Interview mit der ‚Hamburger Morgenpost‘.

In der Türkei ist der 30-Jährige trotz eines längerfristigen Ausfalls aufgrund einer Wadenverletzung ordentlich gestartet, nach wettbewerbsübergreifend neun Partien stehen vier Tore und eine Vorlage zu Buche. Über seinen Abschied vom HSV sagt Selke: „Natürlich war dieses Ende damals nicht ganz in meinem Sinne und es tat auch ein Stück weit weh. Aber es ist jetzt so, wie es ist. Ich bin dankbar für die Zeit.“ Insbesondere vom Zusammenspiel mit Jean-Luc Dompé (30) schwärmt der Rechtsfuß: „Sagen wir es so: Die Bindung, die Jean-Luc und ich auf dem Platz hatten, war überragend. Ich bin fest davon überzeugt, dass es auch in der Bundesliga funktioniert hätte.“