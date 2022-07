Bochum verlängert mit Holtmann

Der VfL Bochum kann auch im zweiten Jahr nach dem Aufstieg auf Gerrit Holtmann setzen. Wie der Ruhrpottklub vermeldet, hat der 27-jährige Flügelspieler seinen 2023 auslaufenden Vertrag vorzeitig bis 2025 verlängert.

Holtmann ist „sehr froh, dass es mit der Vertragsverlängerung geklappt hat. Ich fühle mich beim VfL wohl, das ganze Umfeld passt. Jetzt gilt es für uns, am nächsten Wunder zu arbeiten und die Klasse zu halten. Dazu möchte ich meinen Beitrag leisten“.

Auch VfL-Sportchef Sebastian Schindzielorz freut sich über die Vertragsunterschrift: „Für Gerrit Holtmann ist es seit seiner ersten Vertragsunterzeichnung beim VfL nur bergauf gegangen. Mit seiner Dynamik ist er für jede Abwehrreihe ein unbequemer Gegenspieler. Wir freuen uns, dass er sich für weitere Jahre beim VfL entschieden hat.“

Holtmann spielt seit 2020 an der Castroper Straße. Für den VfL war der schnelle Linksfuß in 66 Pflichtspielen an 23 Treffern beteiligt.