Jacquet wechselt nach Liverpool

Für Jérémy Jacquet geht der Premier League-Traum in Liverpool in Erfüllung. Laut ‚The Athletic‘ haben sich die Reds mit Stade Rennes auf einen Sommerwechsel geeinigt. Die Ablöse wird auf umgerechnet rund 63,5 Millionen Euro taxiert, die Bonusvereinbarungen belaufen sich auf 6,5 Millionen Euro.

Unter der Anzeige geht's weiter

Jacquet ist die große französische Innenverteidiger-Hoffnung. Für seinen bretonischen Klub sammelte er bislang 31 Pflichtspieleinsätze. Für die französische U21-Nationalmannschaft lief er bislang fünfmal auf. Eigentlich wähnte sich der FC Chelsea in der Pole Position, nach FT-Informationen waren sich Klub und Spieler bereits einig.