Bayerns Schmerzgrenze bei Read

Mehr als 30 Millionen Euro Ablöse will der FC Bayern für einen Transfer von Feyenoord Rotterdams Rechtsverteidiger Givairo Read (19) nicht hinblättern. Das berichtet Christian Falk auf seinem Onlineportal ‚CF Bayern Insider‘.

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Das ist vor allem vor dem Hintergrund relevant, dass Bayerns größter Nebenbuhler Manchester City ist. Dem Premier League-Klub dürfte eine höhere Ablöse erfahrungsgemäß leichter zu entlocken sein.

Entscheidend wird nun vor allem auch sein, wo Read seinen nächsten Karriereschritt gehen will und wie hoch Feyenoord das Preisschild letztlich ansetzen wird. Zu einem Wettbieten würde der Tabellenzweite wohl kaum nein sagen. Vertraglich gebunden ist Read bis 2029.