Große Job-Chance für Özil

Bei Mesut Özil könnte bald ein äußerst interessantes Jobangebot auf dem Tisch liegen. Gürel Yurttas, Journalist beim türkischen Sender ‚Halk TV‘, behauptet, dass der 37-Jährige einer der Kandidaten für den Posten des Präsidenten beim türkischen Fußballverband TFF ist.

Unter der Anzeige geht's weiter

Hinter den Kulissen werde der ehemalige Spielmacher von Real Madrid und dem FC Arsenal als Kandidat für die genannte Stelle gehandelt. Aktuell ist Özil lediglich als Gesellschafter beim mexikanischen Klub Necaxa aktiv. Eine aktive Rolle im Profifußball füllt der Gelsenkirchner derzeit nicht aus.