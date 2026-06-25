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Weltmeisterschaft

Große Job-Chance für Özil

von Dominik Schneider - Quelle: Halk TV | Gürel Yurttas
Mesut Özil auf der Tribüne während der EM 24 @Maxppp

Bei Mesut Özil könnte bald ein äußerst interessantes Jobangebot auf dem Tisch liegen. Gürel Yurttas, Journalist beim türkischen Sender ‚Halk TV‘, behauptet, dass der 37-Jährige einer der Kandidaten für den Posten des Präsidenten beim türkischen Fußballverband TFF ist.

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Hinter den Kulissen werde der ehemalige Spielmacher von Real Madrid und dem FC Arsenal als Kandidat für die genannte Stelle gehandelt. Aktuell ist Özil lediglich als Gesellschafter beim mexikanischen Klub Necaxa aktiv. Eine aktive Rolle im Profifußball füllt der Gelsenkirchner derzeit nicht aus.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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