Zidane über seinen Vertrag, Wintertransfers und Ramos-Zukunft

Nach einem enttäuschenden Start in die Saison kommt Real Madrid allmählich immer besser in Fahrt. In der Champions League erreichte der amtierende spanische Meister nach langem Zittern am Ende doch noch als Gruppensieger das Achtelfinale und auch in der Liga ist der Anschluss an die Spitze wiederhergestellt. Erst am vergangenen Wochenende beeindruckte Real mit einem souveränen 2:0-Sieg im Stadtderby gegen Tabellenführer Atlético Madrid.

Vertragsverlängerung für Zidane vorerst kein Thema

Nachdem Zinedine Zidane zeitweise mutmaßlich nur eine Niederlage von seiner Entlassung entfernt war, scheint er nach der deutlichen Leistungssteigerung seiner Mannschaft im Laufe der vergangenen Wochen erst einmal wieder fest im Sattel zu sitzen. Über eine Vertragsverlängerung will sich der Franzose jedoch keine Gedanken machen: „Ich haben einen Vertrag bis 2022 und ich werde nach nichts fragen. Ich werde weiterarbeiten.“

Gleichzeitig legte Zidane ein klares Bekenntnis zu Real ab: „Ich bin glücklich, bei diesem großartigen Klub zu sein. Ich bin glücklich, beim besten Klub der Welt zu sein. Ich hoffe, dass die Spieler bleiben und wir mit ihnen weitermachen können.“ Damit dürfte der Weltmeister von 1998 auch mit Gerüchten um einen vorzeitigen freiwilligen Abgang, die zuletzt aufgekommen waren, aufgeräumt haben.

Keine Wintertransfers vorgesehen – vorerst

Große Veränderungen im Kader für die im Januar beginnende Transferperiode seien zwar nicht eingeplant, eine Hintertür ließ sich Zidane aber offen: „Ich bin glücklich mit meinen Spielern und ich zähle auf alle. Natürlich können Dinge passieren. Bis Ende Januar können in allen Klubs viele Dinge geschehen. Meine Spieler sind die wichtigsten, sie sind die besten und ich will immer auf sie zählen.“

Wie die ‚Marca‘ zuletzt berichtete, sind die Königlichen im Poker um David Alaba in der Pole Position. Ob es bereits im Januar zur Einigung mit dem Abwehrspieler des FC Bayern über einen Wechsel im kommenden Sommer kommt, steht allerdings noch in den Sternen. Einer Frage nach dem möglichen Abgang von Isco wich Zidane derweil aus: „Isco ist hier bei uns und morgen haben wir ein wichtiges Spiel.“

Zidane traut Ramos noch „viele Jahre“ zu

Dass Abwehrchef Sergio Ramos seinen im Sommer auslaufenden Vertrag verlängert, gilt als wahrscheinlich. Was die Vertragslänge angeht, haben Spieler und Klub dem Vernehmen nach allerdings unterschiedliche Vorstellungen.

Wenn es nach Zidane ginge, würde der 34-jährige Spanier noch eine ganze Weile bei den Blancos spielen. „Er ist entschlossen weiterzumachen und das ist das Wichtige, das bedeutet sehr viel. Ich sehe ihn noch viele Jahre spielen, weil er auch sehr auf sich achtet“, lobte Zidane seinen Routinier. Auch für die Zukunft ist Real-Kapitän Ramos unter Zidane demzufolge als absoluter Schlüsselspieler eingeplant.