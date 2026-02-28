1. FC Köln: Schonfrist für Kwasniok

Lukas Kwasnioks Zukunft beim 1. FC Köln könnte eng mit den kommenden drei Aufgaben verbunden sein. Laut der ‚Bild‘ wackelt der Trainer des abstiegsbedrohten Bundesliga-Aufsteigers aktuell noch nicht – Kwasniok sollte in den kommenden drei Spielen gegen Borussia Dortmund, den Hamburger SV und Borussia Mönchengladbach aber tunlichst die Kurve kriegen.

Sonst „wird es eng für ihn und seine Köln-Zukunft“, schreibt die ‚Bild‘ weiter. Am gestrigen Freitagabend blieb der FC zum vierten Mal in Folge sieglos, verlor mit 0:2 beim FC Augsburg. Kwasniok ordnete daher schon selbst ein: „Es ist klar, dass der Druck etwas größer wird. Das ist ganz logisch.“