BVB-Bayern: Die jüngsten Updates zum Klassiker

Watzke appelliert an die Mentalität

BVB-Geschäftsführer fordert im ‚Sky‘-Interview den maximalen Einsatz. „Das Wichtigste ist, dass wir ausstrahlen, dass wir erfolgreich sein werden und wollen. Wir müssen alles in die Waagschale legen. Bayern darf uns auf keinen Fall in der Höhe oder der Prozentzahl des Wollens übertreffen.“

Can & Hummels dabei?

Eine endgültige Entscheidung darüber, ob es die beiden Defensivspezialisten in den Kader schaffen, ist noch nicht gefallen. Mats Hummels hat seine muskulären Probleme fast überwunden, Emre Can kommt gerade erst aus der Quarantäne. BVB-Trainer Lucien Favre ließ sich auf der Pressekonferenz wie üblich nicht in die Karten schauen.

Zorc sieht Haaland vor Lewandowski

Gegenüber der ‚Bild‘ bringt Michael Zorc seine Wertschätzung für Torjäger Erling Haaland zum Ausdruck: „Es ist schwierig, wenn man Spieler vergleicht, bei denen der Altersunterschied so groß ist. Erling ist jetzt sicher weiter, als es Robert mit 20 war. Aber Robert hat sich über die Jahre zu einem perfekten Stürmer entwickelt. Erling traue ich wirklich alles zu, weil er diesen extremen inneren Antrieb hat, sich permanent verbessern zu wollen. Eine unbändige Gier.“

Pavard muss passen

Der FC Bayern muss auf Benjamin Pavard verzichten. Der Rechtsverteidiger ist gar nicht erst mit nach Dortmund geflogen. Für ihn dürfte Neuzugang Bouna Sarr in die Startelf rücken.

Die voraussichtlichen Aufstellungen

BVB

FC Bayern