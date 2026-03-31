BVB: Unerwartete Schlotterbeck-Wende
Nico Schlotterbeck äußert sich zum Stand im Vertragspoker. Der ist weit weniger fortgeschritten als berichtet.
Am Montagabend hieß es bei ‚Sky‘, Nico Schlotterbeck (26) werde in Kürze seinen Vertrag bei Borussia Dortmund verlängern. Das hat der Innenverteidiger nach dem Länderspiel gegen Ghana (2:1) eindeutig verneint.
Er sei „sehr verwundert über die Berichterstattung, dass die Unterschrift kurz bevorsteht. So weit sind wir leider nicht“, erklärte Schlotterbeck. Der Linksfuß weiter: „Ich sage ganz ehrlich, ich muss das klar dementieren.“
Hintergrund sei vor allem die Trennung von Sportdirektor Sebastian Kehl: „Ich habe lange mit Sebastian verhandelt, Sebastian ist jetzt nicht mehr da. Jetzt wird Ole (Book, Anm. d. Red.) mein Ansprechpartner sein, mit Lars (Ricken).“
Neue Gespräche
Schlotterbeck verrät: „Ich hätte wahrscheinlich eine Entscheidung in den nächsten Wochen getroffen.“ Ausgehandelt waren dem Vernehmen nach bereits Vertragslänge (2031), Gehalt (14 Millionen pro Saison) und Ausstiegsklausel (60 Millionen ab 2027).
„Jetzt“, so Schlotterbeck, habe „sich die Situation schon ein bisschen verändert. Da muss ich jetzt einfach schauen. Ich werde jetzt mit Ole die Gespräche führen. Aber es ist jetzt auf jeden Fall nicht so weit, dass wir da über ‚kurz vor Verlängerung‘ schreiben.“
Der BVB-Profi müsse „deswegen […] dazu auch mal was sagen. Das ist jetzt blöd auch für die BVB-Fans, aber das ist jetzt keine einfache Situation für mich, weil im letzten Moment dann auch Sebastian gegangen ist.“ Der Schlotterbeck-Poker geht also wider Erwarten in die nächste Runde.
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