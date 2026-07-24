Da der Transfer von Kerim Alajbegovic zu Atalanta Bergamo vorerst auf Eis liegt, wittern andere Vereine nun ihre Chance, Nägel mit Köpfen zu machen. Wie der ‚kicker‘ berichtet, ist der FC Chelsea in den Poker um den 18-Jährigen eingestiegen und wirft in gewohnter Blues-Manier direkt mit Geld um sich.

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Während die Italiener lange um die Ablösesumme feilschten, legen die Londoner sofort eine Offerte von über 30 Millionen Euro auf den Tisch.

Bayer Leverkusen hatte Alajbegovic in diesem Sommer dank einer acht Millionen Euro schweren Rückkaufklausel von RB Salzburg zurück unters Bayerkreuz geholt und erhofft sich ein sattes Transferplus. Mittlerweile fordern die Bayer-Bosse ein Gesamtpaket von 40 Millionen Euro für den Offensivakteur. Auf Spielerseite steht eine Einigung allerdings noch aus. Die Verhandlungen zwischen Chelsea und dem Offensivakteur haben noch nicht begonnen.