Iniesta träumt von Barça-Rückkehr

Andrés Iniesta wünscht sich eine Rückkehr zum FC Barcelona. Das verrät der zentrale Mittelfeldspieler von Vissel Kobe gegenüber dem spanischen Journalisten Gerard Romero: „Ich würde gerne zu Barça zurückkehren“, sagte der Spanier, schränkte aber ein: „Es ist schwierig vorauszusehen, was in der Zukunft passieren wird.“

Über Jahre hinweg prägte Iniesta gemeinsam mit Xavi die erfolgreichste Ära der Vereinsgeschichte. Nun erwägt der 37-Jährige wie sein Kumpel ein Engagement beim katalanischen Traditionsklub: „Barça ist mein Zuhause, nirgendwo ist es schöner. Noch spiele ich sehr gerne, das fasziniert mich am meisten. Mir ist aber schon oft in den Sinn gekommen, dass ich gerne Trainer oder Sportdirektor werden würde.“ Eine Reunion mit Xavi an der Seite würde die Herzen vieler Barça-Fans mit Sicherheit höherschlagen lassen.