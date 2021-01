Inter - Milan: So seht ihr das Coppa Italia-Viertelfinale live

In der insgesamt 181. Auflage des Mailand-Derbys kämpfen Inter und AC um den Einzug ins Halbfinale der Coppa Italia. Beim vergangenen Aufeinandertreffen in der Liga setzten sich die Rossoneri Mitte Oktober mit 2:1 durch. Mann des Spiels war damals Zlatan Ibrahimovic, der mit zwei Treffern wesentlichen Anteil am Milan-Sieg hatte. Auch heute wird Trainer Stefano Pioli wieder auf die Tore des 39-jährigen Schweden hoffen.

Inter gegen Milan live im TV und im Live-Stream

Das Pokalduell zwischen den beiden Mailänder Klubs findet am heutigen Dienstag, den 26. Januar statt. Der Anstoß ist planmäßig um 20:45 Uhr. Abonnenten des Streaming-Dienstes DAZN können die Partie live sehen. Kommentator der Begegnung ist Carsten Fuß, unterstützt wird er von Ex-Bundesliga-Stürmer Benjamin Lauth, der als Experte agiert. Im Free-TV wird die Partie nicht übertragen.

Live-Ticker auf FussballTransfers.com

Wer das Mailand-Derby weder im TV noch im Live-Stream sehen kann oder möchte, sollte bei FussballTransfers.com vorbeischauen. FT bietet einen Live-Ticker, der euch mit allen nötigen Fakten versorgt. So bleibt ihr immer auf dem Laufenden.