Durch Derby-Einsatz: Zieler-Vertrag bei 96 verlängert

Ron-Robert Zieler wird Hannover 96 am Saisonende nicht ablösefrei verlassen. Wie die ‚Bild‘ berichtet, hat sich der Vertrag des 34-Jährigen automatisch um ein Jahr bis 2024 verlängert. Ursprünglich wäre der Kontrakt am Saisonende ausgelaufen. Durch Zielers Startelfeinsatz im Derby gegen Eintracht Braunschweig – bereits das 25. Saisonspiel für Zieler – sei der entsprechende Passus in Kraft getreten.

Unter der Anzeige geht's weiter

Ob die Verlängerung gleichbedeutend mit einem Verbleib bei 96 ist, ist unklar. Zuletzt bekundete der FC Liverpool Interesse an Zieler. Bei den Reds sucht man aktuell nach einer neuen Nummer zwei hinter Stammkeeper Alisson. In der Premier League kennt sich Zieler bereits bestens aus, lief von 2016 bis 2017 für Leicester City auf. In der laufenden Zweitligasaison bleib der Weltmeister von 2014 immerhin siebenmal ohne Gegentor.

Lese-Tipp

St. Pauli: Vasilj denkt an Verlängerung