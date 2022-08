Großoffensive bleibt aus: Newcastles Transfermarkt-Probleme

Erst drei neue Spieler konnte Newcastle United in der laufenden Transferphase verpflichten. Mit Sven Botman (22) vom OSC Lille, dem zuvor bereit ausgeliehenen Matt Target (26) von Aston Villa und Nick Pope (30) vom FC Burnley verstärkten die Offiziellen des Premier League-Klubs den Kader für Trainer Eddie Howe. Eine Großoffensive auf dem Transfermarkt blieb bislang aus und das hat seine Gründe.

Wie der ‚Telegraph‘ berichtet, hinterlegten die Magpies kürzlich das Interesse an vier Spielern des FC Chelsea. Conor Gallagher (22), Callum Hudson-Odoi (21), Christian Pulisic (23) und Armando Broja (20) stehen demzufolge auf der Liste von Newcastle. Per Leihe könnte von den genannten Spielern aber maximal einer in den St. James’ Park kommen.

Obwohl die Kassen seit der Übernahme durch den öffentlichen Investitionsfonds Saudi-Arabiens prall gefüllt sind, unterliegen die Engländer dem Financial Fairplay. Aufgrund der Budgetbeschränkungen müsste Chelsea bei einem Leihgeschäft von Pulisic oder Hudson-Odoi größere Teile des Gehalts übernehmen. Ein Stolperstein bei den Verhandlungen.

Newcastles Transfermodell unattraktiv

Mit festen Transfers beschäftigen sich die Offiziellen nur noch bedingt. Aktuell ist es dem Erstligisten nicht möglich, hohe Sockelablösen zu zahlen. Ein Gebot über umgerechnet 47,6 Millionen Euro für James Maddison (25) von Leicester City wurde der britischen Tageszeitung zufolge abgelehnt, da Newcastle lediglich 24 Millionen Euro in diesem Sommer zahlen wollte, den Rest später.

Das Modell der Ratenzahlung stößt bei potenziellen Verkaufsklubs auf wenig Gegenliebe. So waren auch die Gespräche für einen Transfer von Alexander Isak (22) von Real Sociedad schnell beendet, als die Spanier auf die Ausstiegsklausel des schwedischen Torjägers pochten. Diese liegt bei 90 Millionen Euro als sofortige Einmalzahlung, so der Bericht.

Inzwischen orientieren sich die Entscheider der Magpies deshalb um. Man schaut ein Regal tiefer nach Verstärkungen. João Pedro (20) und Ismaïla Sarr (24) vom FC Watford stehen im Fokus bei Newcastle. Aber auch hier waren die ersten Versuche, einen Wechsel einzuleiten, noch nicht von Erfolg gekrönt.

Sponsoren fehlen

Erst wenn der Klub aus dem Nordosten Englands neue Sponsorendeals an Land zieht, kann man auf dem Transfermarkt aus dem Vollen schöpfen. Nur so könnte man sich beim Financial Fairplay neuen Spielraum schaffen.

Interessierte Unternehmen lassen seit der Übernahme durch die Saudis aber auf sich warten, so der ‚Athletic‘. Bevor sich das nicht ändert, werden die großen Namen des europäischen Fußballs voraussichtlich nicht im schwarz-weißen Trikot in Newcastle upon Tyne auflaufen.