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Angebot für Bayern-Kandidat Read

von Julian Jasch - Quelle: Voetbal International | Fabrizio Romano
Givairo Read ist sehr empört @Maxppp

Nottingham Forest ist mit einer Offerte für Givairo Read (20) gescheitert. Feyenoord Rotterdam hat ein Angebot des Premier League-Vertreters abgelehnt, berichtet ‚Voetbal International‘. Fabrizio Romano zufolge wurden den Niederländern 17,5 Millionen Euro in Aussicht gestellt. Nun bleibt abzuwarten, ob die Tricky Trees einen erneuten Vorstoß wagen wollen.

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Read wurde in den zurückliegenden Monaten insbesondere mit dem FC Bayern und Manchester City in Verbindung gebracht. Nach der Verpflichtung von Nathaniel Brown (23) und der anstehenden Verlängerung von Konrad Laimer (29) sind die Münchner auf den Außenverteidiger-Positionen allerdings gut aufgestellt.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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