Salah-Trainer muss gehen

Hossam Hassan ist nicht länger Trainer der ägyptischen Nationalelf. Das gibt der Verband des nordafrikanischen Landes bekannt. Der 60-Jährige stand zuletzt unter anderem wegen mehrerer Auseinandersetzungen mit Spielern rund um Kapitän Mohamed Salah (34/Trabzonspor) in der Kritik. Zudem erregten immer neue private Skandale die Aufmerksamkeit der ägyptischen Regierung, die den Trainer mit Auftrittsverboten in den Medien belegte.

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Hassan hatte den Job als Nationaltrainer 2024 übernommen und die Pharaonen zur Weltmeisterschaft im vergangenen Sommer geführt. Dort war im Achtelfinale gegen den späteren Vizeweltmeister Argentinien (2:3) und Topstar Lionel Messi Schluss. Im Nachgang des Turniers wurde Hassans Vertrag wegen der guten Leistungen zunächst verlängert. Nun folgte das Aus. Als Nachfolger wurde Ali Maher bestimmt.