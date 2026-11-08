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Offiziell Afrika-Cup

Salah-Trainer muss gehen

von Martin Schmitz - Quelle: efa.com
1 min.
Hossam Hassan trainiert die ägyptische Nationalmannschaft @Maxppp

Hossam Hassan ist nicht länger Trainer der ägyptischen Nationalelf. Das gibt der Verband des nordafrikanischen Landes bekannt. Der 60-Jährige stand zuletzt unter anderem wegen mehrerer Auseinandersetzungen mit Spielern rund um Kapitän Mohamed Salah (34/Trabzonspor) in der Kritik. Zudem erregten immer neue private Skandale die Aufmerksamkeit der ägyptischen Regierung, die den Trainer mit Auftrittsverboten in den Medien belegte.

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Hassan hatte den Job als Nationaltrainer 2024 übernommen und die Pharaonen zur Weltmeisterschaft im vergangenen Sommer geführt. Dort war im Achtelfinale gegen den späteren Vizeweltmeister Argentinien (2:3) und Topstar Lionel Messi Schluss. Im Nachgang des Turniers wurde Hassans Vertrag wegen der guten Leistungen zunächst verlängert. Nun folgte das Aus. Als Nachfolger wurde Ali Maher bestimmt.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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