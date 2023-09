Real: Jugend-Juwel Marvel vor Verlängerung

Real Madrid stattet Innenverteidiger Marvel offenbar mit einem neuen Arbeitspapier aus. Wie ‚The Athletic‘ berichtet, wird der Kontrakt des 20-Jährigen um ein Jahr bis 2026 ausgedehnt. Im Zuge der Verlängerung soll das Gehalt sowie die Ausstiegsklausel des Eigenwächses nach oben angepasst werden.

Unter der Anzeige geht's weiter

Marvel wechselte 2016 in die Jugendabteilung der Madrilenen. Seit 2022 kommt der Spanier für Reals legendäre Zweitvertretung, die Castilla, zum Einsatz. In der laufenden Saison wurde der U19-Nationalspieler in das Training der ersten Mannschaft berufen – durch den Kreuzbandriss von Éder Militão (25) wurde ein Platz frei.