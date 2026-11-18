Zaglebie Lubin muss womöglich längere Zeit auf Marcel Regula verzichten. Der 20-Jährige hat sich im Spiel der polnischen Nationalmannschaft gegen Schweden (1:1) am gestrigen Dienstag am Knie verletzt. Ohne gegnerische Einwirkung war Regula zu Boden gegangen, in der Pause wurde der Rechtsaußen ausgewechselt.

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Noch steht eine Diagnose aus, die Untersuchungen laufen. Sollte sich Regula schlimmer verletzt haben, könnte der Wechsel zu Borussia Dortmund platzen. Der BVB hat den polnischen Nationalspieler ganz oben auf der Wunschliste und will ihn zum Rechtsverteidiger umfunktionieren. Sieben bis acht Millionen Euro müsste Schwarz-Gelb im Winter an Lubin überweisen.