Transfer-Drama: Hertha-Boss erklärt sich

Die Verantwortlichen von Hertha BSC bitten um Geduld in Sachen Transfers. Auf eine Nachfrage der ‚Bild‘ erklärt der Klub, der keine vier Wochen vor dem Saisonstart in der 2. Bundesliga noch immer ohne Neuzugang dasteht: „Wir arbeiten bereits seit einigen Monaten intensiv an unserem Kader und verfolgen dabei einen klaren Plan. Der Transfermarkt entwickelt sich bis zum Ende der Wechselperiode sehr dynamisch, deshalb braucht es an manchen Stellen auch Geduld.“

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Der Hauptstadtklub ist weiterhin der einzige Profiverein Deutschlands ohne einen externen Transfer, dabei haben prominente Spieler wie Fabian Reese (28/VfL Wolfsburg) den Verein verlassen. Trainer Stefan Leitl zeigt sich ebenfalls besorgt, stellt klar: „Es muss jetzt definitiv was passieren. Der Wunsch ist groß, dass wir bis zum Trainingslager am 17. Juli etwas hinbekommen. Jetzt liegt es am Verein, zu handeln.“ Hertha eröffnet am 7. August die neue Spielzeit mit einem Auswärtsspiel beim VfL Bochum (20:30 Uhr).