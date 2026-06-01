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Iniesta übernimmt erstmals als Trainer

von Dominik Sandler - Quelle: gulfunitedfc.com
1 min.
Andrés Iniesta bei einer Presserunde @Maxppp

Wie erwartet zieht es Andrés Iniesta in die Wüste. Der Spanier wird künftig Gulf United FC in den Vereinigten Arabischen Emiraten coachen. Für den ehemaligen Mittelfeldstar des FC Barcelona ist es der erste Trainerjob im Herrenbereich.

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„Ich glaube daran, Fußballer auf die richtige Art und Weise zu fördern: mit Geduld, mit einer klaren Vorstellung davon, wie das Spiel gespielt werden sollte, und mit echter Fürsorge für jeden Einzelnen. Gulf United teilt diese Philosophie, und deshalb bin ich hier“, wird der 42-Jährige auf der Website des Wüstenklubs zitiert.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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