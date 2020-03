SGE mit Fans gegen Basel – ohne gegen Gladbach

Eintracht Frankfurt wird das morgige Hinspiel des Europa League-Achtelfinals gegen den FC Basel (18:55 Uhr) vor vollen Tribünen bestreiten. „Das Spiel wird mit Publikum ausgetragen – aber mit Auflagen“, bestätigte Frankfurts Stadtrat Stefan Majer auf der heutigen Pressekonferenz, stellte aber auch klar: „Sollte sich die Lage noch drastisch ändern, kann sich die Entscheidung natürlich noch ändern. Auch bis morgen.“

Bei der Bundesliga-Partie gegen Borussia Mönchengladbach am Sonntag (15:30 Uhr) werden die Ränge hingegen leer bleiben, kündigte Majer an: „Ein Spiel gegen Mönchengladbach am Wochenende, wo Fans aus einem Gebiet anreisen, in dem die Infiziertenzahl um ein Vielfaches höher ist, muss neu betrachtet werden. Diese Partie wird ohne Zuschauer stattfinden.“