Gray begründet Leicester-Abschied

Demarai Gray hat nie darüber nachgedacht, bei Leicester City zu bleiben. „Es gab kein Vertragsangebot und es gab keine Gespräche darüber“, erklärt der Winterneuzugang von Bayer Leverkusen gegenüber ‚Sky Sports‘. „Ich habe auch nicht nach einem Angebot gefragt, weil ich bei einem Verein sein wollte, bei dem ich gewollt und geschätzt werde. Das habe ich nicht gespürt, ich habe nicht gespielt.“

Im Rheinland hat sich das geändert. Bei Bayer kam der 24-jährige Offensivspieler in seinen ersten beiden Spielen zum Einsatz und war an zwei Treffern direkt beteiligt. „Es fühlte sich richtig an, was das Wichtigste war. Ich wollte nicht eine Entscheidung treffen, nur weil ich es eilig habe, wieder Fußball zu spielen. Die Herausforderung ist die perfekte für mich, um aus meiner Komfortzone herauszutreten und etwas Neues auszuprobieren“, begründet Gray den Wechsel.