Bundesliga-Trio will Torjäger Despotovic

Für den FC Lausanne-Sport ist Youngster Ilija Despotovic wohl nicht zu halten. Nach FT-Informationen sind im VfL Wolfsburg, der TSG Hoffenheim und dem VfB Stuttgart gleich drei Bundesligisten am 18-jährigen Stürmer interessiert. Erst im März unterschrieb der Schweizer U18-Nationalspieler allerdings einen bis 2029 datierten Profivertrag.

Unter der Anzeige geht's weiter

Neben dem Bundesliga-Trio sind auch der OGC Nizza und der OSC Lille aus Frankreich, Ajax Amsterdam, der FC Utrecht und NEC Nijmegen in den Niederlanden sowie der RSC Anderlecht in Belgien am Torjäger dran. In dieser Saison kommt er auf sechs Tore in 24 Spielen für die U19 und die Zweitvertretung in Lausanne. In der vergangenen Saison machte er in der U17 noch mit 15 Treffern in 14 Spielen auf sich aufmerksam.