Simoni verlässt Frankfurt
1 min.
Simon Simoni kehrt Eintracht Frankfurt den Rücken. Der Torhüter bricht seine Zelte in der Finanzmetropole ab und zieht weiter gen Süden. Die SGE teilt mit, dass man sich mit dem FC Luzern auf einen Transfer des 22-Jährigen geeinigt hat. In der vergangenen Saison war Simoni an den 1. FC Kaiserslautern verliehen.
Unter der Anzeige geht's weiter
Torhüter Simon Simoni wechselt zum FC Luzern ℹ️— Eintracht Frankfurt (@Eintracht) July 21, 2026
Nach der Rückkehr zur Eintracht & dem Start in die Vorbereitung absolvierte der 22-Jährige zuletzt ein Probetraining beim FC Luzern, der sich daraufhin die Dienste von Simoni sicherte.
Viel Erfolg für Deinen weiteren Weg 🤞#SGE pic.twitter.com/ZavOsDSx41
Weitere Infos
Unter der Anzeige geht's weiter
Meistgelesen
Erkunden