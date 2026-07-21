Simoni verlässt Frankfurt

Simon Simoni kehrt Eintracht Frankfurt den Rücken. Der Torhüter bricht seine Zelte in der Finanzmetropole ab und zieht weiter gen Süden. Die SGE teilt mit, dass man sich mit dem FC Luzern auf einen Transfer des 22-Jährigen geeinigt hat. In der vergangenen Saison war Simoni an den 1. FC Kaiserslautern verliehen.

Unter der Anzeige geht's weiter