Jürgen Klopp möchte bei seinem zukünftigen Job von der Erfahrung des DFB-Sportdirektors Rudi Völler profitieren. Das erklärte der designierte neue Bundestrainer gegenüber ‚Magenta TV‘: „Wenn es so kommen sollte, dann wäre es so, dass es hilfreich ist, dass man jemanden da hat, der die Abläufe und alles kennt. Rudi auf der einen Seite mit seiner Fußball-Erfahrung und auf der anderen Seite auch mit seiner langjährigen Tätigkeit im Verband – wo ich, wenn ich es werden würde, keinerlei Erfahrung habe. Ich habe weder Nationalmannschaft gespielt noch irgendwann mal eine trainiert.“

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Obwohl die Verhandlungen über einen Klopp-Wechsel von Red Bull zum DFB noch lange nicht abgeschlossen sind, ist der 59-Jährige bereits stark in die Planungen eingebunden und sprach sich in diesem Zusammenhang in einem persönlichen Telefonat mit Völler für dessen Verbleib aus. Der Funktionär hatte mit dem Gedanken eines Rücktritts gespielt, konnte jedoch umgestimmt werden.