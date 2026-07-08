Menü Suche
Kommentar 25
Weltmeisterschaft

Klopp begründet Völler-Entscheidung

von Martin Schmitz - Quelle: Magenta TV
1 min.
Jürgen Klopp bei seiner Tätigkeit als TV-Experte bei der Weltmeisterschaft @Maxppp

Jürgen Klopp möchte bei seinem zukünftigen Job von der Erfahrung des DFB-Sportdirektors Rudi Völler profitieren. Das erklärte der designierte neue Bundestrainer gegenüber ‚Magenta TV‘: „Wenn es so kommen sollte, dann wäre es so, dass es hilfreich ist, dass man jemanden da hat, der die Abläufe und alles kennt. Rudi auf der einen Seite mit seiner Fußball-Erfahrung und auf der anderen Seite auch mit seiner langjährigen Tätigkeit im Verband – wo ich, wenn ich es werden würde, keinerlei Erfahrung habe. Ich habe weder Nationalmannschaft gespielt noch irgendwann mal eine trainiert.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Obwohl die Verhandlungen über einen Klopp-Wechsel von Red Bull zum DFB noch lange nicht abgeschlossen sind, ist der 59-Jährige bereits stark in die Planungen eingebunden und sprach sich in diesem Zusammenhang in einem persönlichen Telefonat mit Völler für dessen Verbleib aus. Der Funktionär hatte mit dem Gedanken eines Rücktritts gespielt, konnte jedoch umgestimmt werden.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (25)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Weltmeisterschaft
UEFA Nations League
Deutschland
Jürgen Klopp
Rudi Völler

Weitere Infos

Weltmeisterschaft Weltmeisterschaft
UEFA Nations League UEFA Nations League
Deutschland Flag Deutschland
Jürgen Klopp Jürgen Klopp
Rudi Völler Rudi Völler
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert