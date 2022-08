Arminia verhandelt um Wunsch-Trainer

Arminia Bielefeld hat einen neuen Trainer für den geschassten Uli Forte ausfindig gemacht. Wie der ‚kicker‘ berichtet, befindet sich Daniel Scherning in der „Pole-Position“. Der 38-jährige gebürtige Paderborner steht aktuell beim VfL Osnabrück an der Seitenlinie.

Unter der Anzeige geht's weiter

Scherning hatte 2021 den Drittliga-Job an der Bremer Brücke übernommen. Nach 45 Pflichtspielen kommt der Übungsleiter mit den Lila-Weißen auf einen Punkteschnitt von 1,58. Wie das Fachblatt weiter berichtet, kam es bereits zu Verhandlungen der beiden Klubs.

Update (8:02 Uhr): Jetzt ging es doch schnell. Nach ‚kicker‘-Informationen wird Scherning neuer Arminia-Trainer und bereits am heutigen Donnerstag das erste Training leiten. Über die Ablösemodalitäten schweigt sich das Fachblatt aus. Am gestrigen Mittwochabend soll sich der Trainer bereits von seinen Spielern in Osnabrück verabschiedet haben.