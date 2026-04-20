Underdogs & Meister-Duo: Die FT-Topelf des 30. Spieltags

Nur zwei frischgebackene Meister schaffen es in die FT-Topelf des 30. Spieltags. Dafür dominieren die Underdogs aus Bremen, Freiburg und Augsburg, die allesamt überzeugende Siege einfuhren.
1 min.
@Maxppp
Spieler des Spieltags: Andrej Kramaric
The same procedure as every season: Pünktlich zum Saisonendspurt läuft Andrej Kramaric bei der TSG Hoffenheim wieder zur Höchstform auf. Der Rekordtorschütze der Kraichgauer liefert gegen Borussia Dortmund eine absolute Topleistung ab.
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Der Kroate initiierte viele Angriffe seiner Mannschaft und war stets gefährlich. Dazu zeigt sich der 34-Jährige nervenstark, verwandelte zwei Elfmeter zum verdienten Sieg gegen einen erneut spielerisch enttäuschenden BVB.
Die FT-Topelf
Wer war euer Spieler des 30. Spieltags in der Bundesliga?
Bild wird erstellt
Die Tabelle der Bundesliga
Tabelle Gesamt Bundesliga
|#
|Mannschaft
|Pkt
|Sp.
|+/-
|S
|U
|N
|Tore
|GT
|1
|FC Bayern
|79
|30
|+80
|25
|4
|1
|109
|29
|2
|BVB
|64
|30
|+30
|19
|7
|4
|61
|31
|3
|RB Leipzig
|59
|30
|+22
|18
|5
|7
|59
|37
|4
|Stuttgart
|56
|30
|+20
|17
|5
|8
|62
|42
|5
|Hoffenheim
|54
|30
|+15
|16
|6
|8
|59
|44
|6
|Leverkusen
|52
|30
|+19
|15
|7
|8
|60
|41
|7
|Freiburg
|43
|30
|-4
|12
|7
|11
|44
|48
|8
|Frankfurt
|42
|30
|-2
|11
|9
|10
|55
|57
|9
|Augsburg
|36
|30
|-16
|10
|6
|14
|38
|54
|10
|Mainz 05
|34
|30
|-9
|8
|10
|12
|36
|45
|11
|Union Berlin
|32
|30
|-18
|8
|8
|14
|34
|52
|12
|Köln
|31
|30
|-7
|7
|10
|13
|44
|51
|13
|M'gladbach
|31
|30
|-14
|7
|10
|13
|36
|50
|14
|Hamburg
|31
|30
|-15
|7
|10
|13
|33
|48
|15
|Bremen
|31
|30
|-18
|8
|7
|15
|35
|53
|16
|St. Pauli
|26
|30
|-25
|6
|8
|16
|26
|51
|17
|Wolfsburg
|24
|30
|-25
|6
|6
|18
|41
|66
|18
|Heidenheim
|19
|30
|-33
|4
|7
|19
|33
|66
Die Ergebnisse im Überblick
- FC St. Pauli - 1.FC Köln 1:1
- Bayer Leverkusen - FC Augsburg 1:2
- Werder Bremen - Hamburger SV 3:1
- Union Berlin - VfL Wolfsburg 1:2
- 1899 Hoffenheim - Borussia Dortmund 2:1
- Eintracht Frankfurt - RB Leipzig 1:3
- SC Freiburg - 1. FC Heidenheim 2:1
- FC Bayern - VfB Stuttgart 4:2
- Borussia M’gladbach - Mainz 05 1:1
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