Underdogs & Meister-Duo: Die FT-Topelf des 30. Spieltags

Spieler des Spieltags: Andrej Kramaric

The same procedure as every season: Pünktlich zum Saisonendspurt läuft Andrej Kramaric bei der TSG Hoffenheim wieder zur Höchstform auf. Der Rekordtorschütze der Kraichgauer liefert gegen Borussia Dortmund eine absolute Topleistung ab.

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Der Kroate initiierte viele Angriffe seiner Mannschaft und war stets gefährlich. Dazu zeigt sich der 34-Jährige nervenstark, verwandelte zwei Elfmeter zum verdienten Sieg gegen einen erneut spielerisch enttäuschenden BVB.

Die FT-Topelf

Wer war euer Spieler des 30. Spieltags in der Bundesliga? Andrej Kramaric (TSG Hoffenheim) Yan Diomande (RB Leipzig) Jens Stage (Werder Bremen) Fabian Rieder (FC Augsburg) Finn Dahmen (FC Augsburg) ein anderer Spieler Teile deine Antwort Bild wird erstellt

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