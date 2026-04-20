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FT-Kurve Bundesliga

Underdogs & Meister-Duo: Die FT-Topelf des 30. Spieltags

Nur zwei frischgebackene Meister schaffen es in die FT-Topelf des 30. Spieltags. Dafür dominieren die Underdogs aus Bremen, Freiburg und Augsburg, die allesamt überzeugende Siege einfuhren.

von Die Redaktion
1 min.
Die FT-Topelf des 30. Spieltags der Saison 2025/26 @Maxppp

Spieler des Spieltags: Andrej Kramaric

The same procedure as every season: Pünktlich zum Saisonendspurt läuft Andrej Kramaric bei der TSG Hoffenheim wieder zur Höchstform auf. Der Rekordtorschütze der Kraichgauer liefert gegen Borussia Dortmund eine absolute Topleistung ab.

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Der Kroate initiierte viele Angriffe seiner Mannschaft und war stets gefährlich. Dazu zeigt sich der 34-Jährige nervenstark, verwandelte zwei Elfmeter zum verdienten Sieg gegen einen erneut spielerisch enttäuschenden BVB.

Die FT-Topelf

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Wer war euer Spieler des 30. Spieltags in der Bundesliga?
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Die Tabelle der Bundesliga

Tabelle Gesamt Bundesliga

# Mannschaft Pkt Sp. +/- S U N Tore GT
1 Logo FC Bayern FC Bayern 79 30 +80 25 4 1 109 29
2 Logo BVB BVB 64 30 +30 19 7 4 61 31
3 Logo RB Leipzig RB Leipzig 59 30 +22 18 5 7 59 37
4 Logo Stuttgart Stuttgart 56 30 +20 17 5 8 62 42
5 Logo Hoffenheim Hoffenheim 54 30 +15 16 6 8 59 44
6 Logo Leverkusen Leverkusen 52 30 +19 15 7 8 60 41
7 Logo Freiburg Freiburg 43 30 -4 12 7 11 44 48
8 Logo Frankfurt Frankfurt 42 30 -2 11 9 10 55 57
9 Logo Augsburg Augsburg 36 30 -16 10 6 14 38 54
10 Logo Mainz 05 Mainz 05 34 30 -9 8 10 12 36 45
11 Logo Union Berlin Union Berlin 32 30 -18 8 8 14 34 52
12 Logo Köln Köln 31 30 -7 7 10 13 44 51
13 Logo M'gladbach M'gladbach 31 30 -14 7 10 13 36 50
14 Logo Hamburg Hamburg 31 30 -15 7 10 13 33 48
15 Logo Bremen Bremen 31 30 -18 8 7 15 35 53
16 Logo St. Pauli St. Pauli 26 30 -25 6 8 16 26 51
17 Logo Wolfsburg Wolfsburg 24 30 -25 6 6 18 41 66
18 Logo Heidenheim Heidenheim 19 30 -33 4 7 19 33 66
Komplette Rangliste

Die Ergebnisse im Überblick

  • FC St. Pauli - 1.FC Köln 1:1
  • Bayer Leverkusen - FC Augsburg 1:2
  • Werder Bremen - Hamburger SV 3:1
  • Union Berlin - VfL Wolfsburg 1:2
  • 1899 Hoffenheim - Borussia Dortmund 2:1
  • Eintracht Frankfurt - RB Leipzig 1:3
  • SC Freiburg - 1. FC Heidenheim 2:1
  • FC Bayern - VfB Stuttgart 4:2
  • Borussia M’gladbach - Mainz 05 1:1
veröffentlicht am - Aktualisiert am
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