Neuer Trainer für Villarreal

Der FC Villarreal hat einen Ersatz für den scheidenden Trainer Marcelino gefunden. Von Rayo Vallecano kommt Iñigo Pérez zum Gelben U-Boot. Der 38-Jährige unterschreibt bis 2029.

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Iñigo Pérez, nuevo entrenador del Villarreal CF 🤝



El técnico navarro dirigirá al equipo amarillo durante las tres próximas temporadas



¡Bienvenido a tu nueva casa! 💛



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Da bei Vallecano der Vertrag Ende Juni ausläuft, kommt Pérez ablösefrei. Dort hatte er seit zweieinhalb Jahren das Zepter in der Hand und führte den Madrider Statdtteilklub ins UEFA Conference League-Finale. Villarreal spielt in der kommenden Saison in der Champions League, Vallecano beendete die Saison auf Rang acht.