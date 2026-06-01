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Neuer Trainer für Villarreal

von Dominik Sandler - Quelle: villarrealcf.es
1 min.
Iñigo Pérez an der Seitenlinie @Maxppp

Der FC Villarreal hat einen Ersatz für den scheidenden Trainer Marcelino gefunden. Von Rayo Vallecano kommt Iñigo Pérez zum Gelben U-Boot. Der 38-Jährige unterschreibt bis 2029.

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Da bei Vallecano der Vertrag Ende Juni ausläuft, kommt Pérez ablösefrei. Dort hatte er seit zweieinhalb Jahren das Zepter in der Hand und führte den Madrider Statdtteilklub ins UEFA Conference League-Finale. Villarreal spielt in der kommenden Saison in der Champions League, Vallecano beendete die Saison auf Rang acht.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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