Galatasaray-Angebot für van Aanholt

Galatasaray ist mit einem Angebot an Patrick van Aanholt von Crystal Palace herangetreten. Laut der ‚Daily Mail‘ würde der 30-Jährige in der Türkei künftig „deutlich“ mehr als seine bisherigen knapp drei Millionen Euro Jahresgehalt verdienen. Der Vertrag des Linksverteidigers läuft im Sommer aus, er kostet also keine Ablöse.

Van Aanholt ist beim Premier League-14. in der Regel gesetzt und kommt auf 18 Einsätze in der laufenden Saison. Eine Vertragsverlängerung ist noch nicht vom Tisch, dem Bericht zufolge befinden sich die Gespräche jedoch „in einer Sackgasse“. Ein Zustand, den Galatasaray auszunutzen versucht.