Sesko in Topform: Historischer Sieg für Carricks United

Die Haare sind noch dran. Erst wenn Manchester United fünf Spiele in Folge gewinnt, möchte sich Frank Ilett wieder die Haare schneiden. Seit dem 5. Oktober 2024 sprießt und gedeiht es nun also auf dem Kopf des aktuell wohl berühmtesten Fans der Red Devils. Und auf Social Media schauen Millionen Menschen dabei zu. Aus einem Buzzcut wurde so ein undefinierbarer Haufen brauner Locken – ausgerechnet im entscheidenden Spiel Anfang Februar gegen West Ham United spielte man 1:1.

Und dennoch wird Ilett dieser Tage den Umständen entsprechend gut gelaunt sein. Denn seit Michael Carrick – offiziell als Interimstrainer – im Old Trafford an der Seitenlinie steht, läuft es bei den Roten aus Manchester. Sieben Spiele, sechs Siege, ein Unentschieden. Es ist eine überragende Bilanz, die der ehemalige United-Mittelfeldspieler aufzuweisen hat.

Den jüngsten Sieg fuhr United am heutigen Sonntag ein. 2:1 gewann man gegen Crystal Palace und das, obwohl die Eagles zunächst in Führung gegangen waren. Für Carrick war es je nach Lesart ein historischer Sieg. Rechnet man seine beiden Spiele als Interimstrainer von United im Jahr 2021 mit ein, steht der 44-Jährige bei 23 Punkten aus seinen ersten neun Premier League-Partien – geteilter Ligarekord, nur Ange Postecoglou holte 2023 zu Beginn seiner Zeit bei Tottenham Hotspur ebenso viele Zähler.

Dosenöffner Sesko

Neben Carrick steht auch vor allem ein Spieler sinnbildlich für den aktuellen Aufschwung der Red Devils. Benjamin Sesko ist in den vergangenen Wochen in absoluter Topform. In der ersten Saisonhälfte kam der 76 Millionen Euro schwere Sommerneuzugang von RB Leipzig auf magere zwei Ligatore. Im Kalenderjahr 2026 sind es derer sechs, ligaweit hat nur Igor Thiago vom FC Brentford häufiger geknipst (7).

Auch gegen Crystal Palace traf er zum Sieg. All das führt dazu, dass United mittlerweile nicht nur auf Tabellenplatz drei steht, sondern seit dem heutigen Sieg mit elf Partien die ligaweit längste Serie ohne Niederlage aufzuweisen hat. Wenn es so weitergeht, werden über kurz oder lang auch die berühmtesten Haare Manchesters abrasiert werden.