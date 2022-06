Inter: Lautaro „will bleiben“

Lautaro Martínez hegt keinerlei Abschiedsgedanken. Am Rande des Länderspiels der argentinischen Nationalmannschaft gegen Italien (3:0) sagte der Stürmer von Inter Mailand: „Mein Plan ist klar: Ich will unbedingt bei Inter bleiben in der nächsten Saison.“

Der 24-Jährige ist noch bis 2026 an die Nerazzurri gebunden. Interesse an einer Verpflichtung wird unter anderem dem FC Arsenal nachgesagt. Lautaro traf in der abgelaufenen Saison 21 Mal in 35 Ligaspielen.