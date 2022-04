Bayern eine enttäuschende „Bestie“ | „Big Ben“ in London

„Bayern in Scherben“

„So droht das Aus“, fasst der ‚kicker‘ die Münchner Leistung in Villarreal treffend zusammen und konstatiert: „Defensiv anfällig, offensiv zu harmlos.“ Der ‚Express‘ sieht den „FC Bayern in La Ceramica in Scherben“ und spielt damit auf den Stadionnamen des Gelben U-Boots an, dessen Besitzer der größte Keramik-Hersteller Europas ist. Die ‚FAZ‘ meint: „Der FC Bayern hat sogar Glück, dass die Niederlage nicht noch höher ausfällt.“ Ein nicht wegzudiskutierender Fakt.

Villarreal zähmt die Bestie

In Spanien ist man mit dem Europapokal-Abend natürlich hochzufrieden. „Villarreal gewinnt und träumt davon, die Bayern zu stürzen“, schreibt die ‚Sport‘. Bei der ‚as‘ darf es mehr Patos sein, „Villarreal zähmt die Bestie“, schreibt das Blatt und verweist darauf, dass das 0:1 Münchens erste Auswärtsniederlage in der Königsklasse seit 2017 war. ‚Super Deporte‘ fragt: „Was für Bayern“ das gewesen seien und fügt hinzu: „Villarreal holt zum nächsten Schlag aus und bezwingt auch die übermächtigen Bayern.“

Benzema in aller Munde

Nach Reals Sieg bei Chelsea steht ein Mann im Mittelpunkt: Karim Benzema traf wie schon beim 3:1 gegen Paris St. Germain dreifach. Das macht ihn zum „König von Europa“, findet die ‚as‘. Die ‚L’Équipe‘ sah einen „goldenen Hattrick“ und spielt damit auf Benzemas Chancen auf den Ballon d’Or (goldener Ball) an. Für die ‚Sun‘ stand am Mittwochabend „Big Ben“ in London im Mittelpunkt – und zwar an der Stamford Bridge noch mehr als am Palace of Westminister.