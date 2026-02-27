Schalke: Kalas-Rückkehr über Umwege

Tomas Kalas ist nach überstandener Knieoperation im vergangenen Sommer zwar wieder spielfit, muss sich auf sein Comeback in der 2. Bundesliga jedoch noch etwas gedulden. Auf der Pressekonferenz vor der Partie gegen Greuther Fürth (Samstag, 20:30 Uhr) erklärte Trainer Miron Muslic: „Er ist auf einem hervorragenden Weg, er ist gesund. Seit vier Wochen befindet er sich uneingeschränkt im Mannschaftstraining. Wir werden gemeinsam mit der medizinischen Abteilung, mit ihm und in Absprache mit der U23 mit Trainer Jakob Fimpel einen Plan erstellen, wo er peu à peu eingebaut werden kann mit Minuten, damit er wieder bei uns angreifen kann.“

Da Schalke auf der Innenverteidiger-Position derzeit in der Breite gut aufgestellt ist, besteht beim 32-Jährigen kein Druck, ihn frühzeitig ins kalte Wasser zu werfen. Neben den zuletzt gesetzten Nikola Katic (29) und Hasan Kurucay (28) stehen den Knappen mit Mertcan Ayhan (19), Timo Becker (28) und Felipe Sanchez (21) weitere Optionen zur Verfügung. Kalas bestritt seit seinem Wechsel nach Gelsenkirchen im Sommer 2023 insgesamt 50 Pflichtspiele für Königsblau.