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Chelsea geht leer aus: Wijnaldum hat neuen Klub

Auch der FC Chelsea hatte ein Auge auf Georginio Wijnaldum geworfen. Den Zuschlag hat jetzt ein anderer Verein erhalten.

von David Hamza
1 min.
Georginio Wijnaldum kneift die Augen zu @Maxppp

Auf der Suche nach eine Last-Minute-Verstärkung für das Mittelfeld schaute sich der FC Chelsea auf dem Markt der vereinslosen Spieler um. Kontakt nahmen die Blues dabei zu Georginio Wijnaldum auf. In die Premier League wird der ehemalige Liverpool-Profi aber nicht zurückkehren.

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Wijnaldum schließt sich Al Ittihad an. Beim saudi-arabischen Erstligisten hat der 35-Jährige einen Einjahresvertrag mit Option auf eine weitere Saison unterschrieben. Wijnaldum bleibt somit der Wüste treu. Vor drei Jahren war er von Paris St. Germain zu Al Ettifaq gewechselt, dort lief sein Kontrakt in diesem Sommer aus.

Bei Al Ittihad trifft der niederländische Ex-Nationalspieler (96 Länderspiele) auf seinen Landsmann Steven Bergwijn (28) und den deutschen Trainer Jens Wissing.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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