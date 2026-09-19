FC Bayern: Klare Mehrheit für Kim-Verlängerung

Eine Verlängerung mit Min-jae Kim wäre eine gute Maßnahme der Verantwortlichen des FC Bayern. So sehen es die User von FT, die sich in einer Umfrage klar dafür ausgesprochen haben, dem südkoreanischen Innenverteidiger einen neuen Vertrag vorzulegen. Rund 65 Prozent der 1294 Befragten stimmten pro Kim-Verlängerung.

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Sollte der FC Bayern mit Min-jae Kim verlängern? Ja, er ist sehr wichtig Nein, ein Jahr vor Vertragsende zu Geld machen Teile deine Antwort Bild wird erstellt

Der 29-Jährige galt im zurückliegenden Transfersommer lange als möglicher Verkaufskandidat bei den Bayern. Nach einem starken Saisonstart ist jetzt aber plötzlich eine Verlängerung mit Kim zum Thema geworden. Sein aktuelles Arbeitspapier läuft bis 2028.