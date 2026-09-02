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VfB: Angebot für El Khannouss

Auf den letzten Drücker hätte der VfB Stuttgart sein Tafelsilber Bilal El Khannouss noch abgeben können. Ein lukratives Angebot ist in der Nacht auf Dienstag reingeflattert.

von Dominik Sandler - Quelle: Sky | Bild
1 min.
@Maxppp

Am Ende hat Chema Andrés (20) den VfB Stuttgart spät am Deadline Day noch in Richtung Brighton & Hove Albion verlassen und so hohe Einnahmen beschert. Zuvor hatten sich Jamie Leweling (25), der mit der AS Rom in Verbindung gebracht worden war, sowie Bilal El Khannouss (22) zum VfB bekannt.

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Um El Khannouss hatte es im Laufe des Transfersommers zahlreiche Gerüchte um einen Abgang gegeben. Unter anderem hatten sich zuletzt Newcastle United und Galatasaray interessiert gezeigt. Wie ‚Sky‘ berichtet, wollte außerdem Al Ittihad den Marokkaner spät verpflichten. In der Nacht von Montag auf Dienstag sei bei den Schwaben ein Angebot in Höhe von 40 Millionen Euro eingegangen.

Update (14:47 Uhr): Die ‚Bild‘ bestätigt den Bericht, zudem hätte der VfB das Angebot ohne den Verkauf von Chema wohl angenommen. El Khannouss hätte bei Al Ittihad das Doppelte verdient.

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Der saudische Klub hatte sich auf der Suche nach einem Nachfolger von Moussa Diaby (27) an Stuttgart gewandt, durch das Veto von El Khannouss kam der Transfer letztlich aber nicht zustande. Noch bleibt Al Ittihad aber Zeit. In Saudi-Arabien schließt der Transfermarkt erst am 12. Oktober.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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