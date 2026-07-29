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Bundesliga

BVB: Rickens erste Worte über Karetsas

von Dominik Schneider - Quelle: WAZ
1 min.
Lars Ricken im Porträt @Maxppp

Lars Ricken geht fest davon aus, Konstantinos Karetsas (18) vom KRC Genk als Neuzugang bei Borussia Dortmund begrüßen zu dürfen. Gegenüber der ‚WAZ‘ betont der Geschäftsführer Sport, dass zuvor noch die medizinische Untersuchung und das Unterzeichnen des Vertrags abgehakt werden müssen. „Wir gehen fest davon aus, wenn wir zurück sind aus Japan, dass er dann hoffentlich zur Mannschaft stoßen kann“, so der 50-Jährige.

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„Er ist ein hochtalentierter junger Spieler, bei dem wir auch gar nicht extrem perspektivisch denken – auch, aber nicht nur. Mit seiner Qualität kann er sofort einen sportlichen Input bringen“, gibt Ricken zu Protokoll. Weiter wollte der ehemalige BVB-Profi nicht ins Detail gehen. Erst dann, wenn Karetsas offiziell neuer Spieler der Schwarz-Gelben ist.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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